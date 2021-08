ADV





Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Castelnovo Sotto sulla sicurezza stradale e la manutenzione delle strade. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di asfaltatura delle vie De Sanctis, Marconi, Manzoni e Fogazzaro.

Verranno sistemati anche tratti di via Carducci, via Foscolo, via Giotto e via Prato Bovino. In via San Biagio verrà completata l’asfaltatura del tratto di marciapiede/ciclabile a partire da via Bersaglio.

Per questi lavori l’amministrazione ha investito 120mila euro.