Poesia Festival, a Zocca David Riondino porta in scena lo spettacolo ‘Le Donne di Dante’

Poesia Festival, a Zocca David Riondino porta in scena lo spettacolo ‘Le...

È ancora Zocca la sede scelta per un ulteriore omaggio reso da Poesia Festival al grande intellettuale Marco Santagata, scomparso a novembre 2020: venerdì 27 agosto ore 21 David Riondino, noto cantautore, regista e scrittore, si esibirà al Teatro PUNTOcom di Zocca, all’interno del Premio Zocca Giovani, ideato e diretto fino all’anno scorso da Santagata, premio che vede in giuria, tra gli altri, Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Per l’occasione, Riondino leggerà anche brani tratti da Le Donne di Dante, saggio postumo di Santagata (Il Mulino, 2021) a cui l’esibizione sarà dedicata.

Marco Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona, o di cui sentì parlare, e che ne accompagnarono l’intero cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne di famiglia, donne amate, le dame del tempo che trovano voce nelle cantiche della Commedia.

David Riondino, autore e interprete della rappresentazione teatrale, afferma: «Dante non è né attuale né contemporaneo. È eterno. Sono passati settecento anni dalla morte del poeta, eppure la Divina Commedia racconta ancora qualcosa di noi. La lingua di Dante è universale, continua ad essere compresa nei secoli dei secoli, a offrire spunti, umori, a spiegarci i movimenti dell’anima. Sarà il punto di partenza per una serata che spazierà ‘nei dintorni di Dante’».

David Riondino (toscano, classe 1952), artisticamente nasce con la generazione dei cantautori degli anni Settanta. Debutta giovanissimo al teatro Zelig di Milano e comincia un percorso professionale che lo porta ad esplorare quasi tutte le forme di comunicazione: il cinema, la televisione, la radio, la musica e il teatro. Definisce l’intellettuale “una persona che comunica, che partecipa ed è alla ricerca di un nuovo linguaggio, la perfetta commistione tra musica, scrittura e disegno”.

La serata sarà musicata dal Duo Sconcerto, composto da Andrea Candeli alla chitarra e da Matteo Ferrari al flauto. Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica. La bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione e di un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, permette loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al folk irlandese, dall’ouverture del Barbiere di Siviglia alla Carmen di Bizet. Il duo ha collaborato con Dario Fo e Luciano Ligabue, ha suonato con Andrea Griminelli e ha recentemente aperto un concerto di Andrea Bocelli.

Gli eventi di Poesia Festival ’21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19

Info e programma completo: www.poesiafestival.it