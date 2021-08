Reggio Emilia, a breve la bandiera italiana donata dal negozio Bizzocchi sarà posizionata in cima alla torre civica

ADV





Nel corso dei prossimi giorni la bandiera Tricolore recentemente donata al Comune da Beatrice Borelli, titolare dello storico negozio “Bizzocchi articoli religiosi e libreria”, sarà posizionata sulla Torre civica in sostituzione di quella attuale, danneggiata dagli agenti atmosferici.

Si tratta di una bandiera speciale e di grandi dimensioni (3 metri di larghezza e 4,50 di lunghezza), seconda per grandezza solo a quella che svetta sul Torrino del Quirinale, realizzata in stamina di poliestere (lo stesso usato dalla Marina militare), rinforzato negli angoli per resistere tenacemente ai poderosi colpi di vento che dovrà subire, a 51 metri di altezza.

“Questa donazione – aveva detto il sindaco Luca Vecchi nel ricevere la bandiera – testimonia l’idea di una città che si prende cura di se stessa e dei suoi beni, e in questo caso del simbolo più importante che ci rappresenta: quel Tricolore che è nato qui a Reggio Emilia e che è poi diventato emblema di un intero Paese, che rappresenta un simbolo di civiltà, diritti e uguaglianza per tutti i cittadini”.

“Sono felice di poter regalare la bandiera Tricolore alla città direttamente nelle mani del sindaco Luca Vecchi – aveva detto Beatrice Borelli – L’idea era nata durante il periodo di lock down come augurio e simbolo di ripartenza. Caricata di sfumature meno drammatiche, oggi si spera che porti fortuna anche alla Nazionale impegnata negli Europei di calcio. Ho sempre visto il sindaco omaggiare del Primo Tricolore gli illustri ospiti in visita, ma nessuno ha mai pensato di donarne una al Comune: mi auguro che questo gesto possa essere rinnovato anche da altri cittadini che hanno a cuore la propria città”.