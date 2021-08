Settembre formiginese: la manifestazione compie 50 anni. Tante sorprese nel rispetto dei protocolli di sicurezza

ADV





Nato come fiera negli anni Settanta, il “Settembre formiginese” si caratterizza come la principale kermesse organizzata dal Comune di Formigine e migliore vetrina per il tessuto produttivo e associativo del territorio.

In partnership con l’Associazione dei commercianti “Proform”, riesce a coinvolgere le più di cento associazioni culturali, sportive e di volontariato formiginesi.

La manifestazione si articola per tutto il mese di Settembre; ogni fine settimana assume una connotazione tematica (food e agricoltura, cultura, commercio, sport e solidarietà).

Tutto il centro storico, recentemente oggetto di una riqualificazione urbanistica che lo rende un vero e proprio salotto en plein air, è vivacizzato da numerosi spettacoli, mercatini, attività per grandi e bambini. Le attività commerciali rimangono aperte alla domenica.

Nell’anno del suo cinquantesimo “compleanno”, il Settembre formiginese si presenterà al meglio. Da un lato, c’è la volontà di tracciare un racconto di quello che è stato un evento che ha accompagnato la crescita di una comunità e più in generale di un paese che è diventato città. A questo scopo, i portici del centro storico saranno impreziositi dagli scatti di Marcello Capelli.

Dall’altro, si sente il bisogno di guardare al futuro, per una società che ha bisogno di ritrovarsi dopo le sofferenze portate dalla pandemia. Ecco allora che un’altra mostra, dal 4 al 12 settembre presso le Loggette, farà vedere come potrebbe essere la Formigine del 2030, grazie alle suggestioni degli studenti di Architettura dell’Università di Parma e del prof. Dario Costi.

Tanti gli eventi che parlano dell’oggi, e di come l’Amministrazione comunale stia cercando di ampliare il patrimonio dei cittadini: il 4 settembre sarà presentata la nuova sezione del nido Barbolini, l’11si terrà l’inaugurazione della Casa della Salute pediatrica a Casinalbo, il 18 l’inaugurazione del campo da basket a Magreta, il 26 la presentazione della Tangenziale Sud con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’open day della nuova sala prove musicali presso Villa Gandini.

Un’occasione speciale è rappresentata dal conferimento della cittadinanza benemerita

a Vincenzo Mollica, il grande giornalista nato a Ubersetto; per questo, giovedì 9 settembre si terrà un Consiglio comunale convocato in adunanza aperta alle 19.30 in piazza Calcagnini.

Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto dei protocolli, per garantire la possibilità dell’incontro nella massima sicurezza. D’altronde, anche la passata edizione si è svolta grazie alla riorganizzazione complessiva della manifestazione, con presidi costanti dei Volontari della Sicurezza e sanitari (AVAP).

Il Settembre formiginese è sostenuto da: Fondazione di Modena, Opocrin, Italgraniti, Aia, Coop Alleanza 3.0.

Questi gli eventi principali

28 e 29 agosto

ore 15/18 Centro storico

50ˆ COPPA CITTÀ DI FORMIGINE

Gare ciclistiche nazionali femminili (sabato: categorie Esordienti e Allieve, domenica: categoria Juniores)

A cura di: ASD US Formiginese

3, 4, 5 settembre

ore 14/23.30 Parco della Resistenza

MONINGA VILLAPARK STREET FESTIVAL

Torneo di basket 3×3

A cura di: Moninga onlus

Venerdì 3 settembre

ore 20 Piazza Calcagnini

CELEBRAZIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

a seguire

CONCERTO DELLA FANFARA DEL 3°Rgt CARABINIERI LOMBARDIA E RICONOSCIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI OPERATORI SANITARICHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DURANTE LA PANDEMIA

4 e 5 settembre

tutto il giorno Piazza Calcagnini

PINARELLA RITORNA IN CITTÀ

Piadina romagnola, gnocco fritto e frittura di pesce

A cura di: Associazione Carnevale dei Ragazzi e Associazione della Sagra della Seppia

Sabato 4 settembre

ore 21 Piazza Calcagnini

GIULIANO PALMA IN CONCERTO

Prenotazione obbligatoria su https://settembreformiginese.eventbrite.it dal 23/8/2021

Domenica 5 settembre

ore 21 Piazza Calcagnini

REMEMBER PICCHIO ROSSO – ALLA STARS DJ

Prenotazione obbligatoria su https://settembreformiginese.eventbrite.it dal 23/8/2021

Giovedì 9 settembre

ore 19.30 Piazza Calcagnini

CITTADINANZA BENEMERITA A VINCENZO MOLLICA

Consiglio comunale in adunanza aperta

A seguire, Vincenzo Mollica dialoga con i cittadini

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà nella sala consiliare del Castello

Sabato 11 settembre

ore 17 Castello

IDEA LA FESTA DEL PENSIERO

LUCA BOTTURA presenta

Manifesto del Partito Impopolare (Einaudi)

In dialogo con MARIANNA APRILE

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite (in caso di maltempo: Auditorium Spira mirabilis).

Info: Servizio Cultura, tel. 059 416244, www.visitformigine.it

ore 18.30 Castello

IDEA LA FESTA DEL PENSIERO

SERENA DANDINI presenta

La vasca del Führer (Einaudi)

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite (in caso di maltempo: Auditorium Spira mirabilis)

Info: Servizio Cultura, tel. 059 416244, www.visitformigine.it

Domenica 12 settembre

ore 17 Castello

IDEA LA FESTA DEL PENSIERO

Incontro con EZIO MAURO

Cronache di una scissione

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite (in caso di maltempo: Auditorium Spira mirabilis)

Info: Servizio Cultura, tel. 059 416244, www.visitformigine.it

ore 18.30 Castello

IDEA LA FESTA DEL PENSIERO

Incontro con BEPPE SEVERGNINI

Neoitaliani

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite (in caso di maltempo: Auditorium Spira mirabilis)

Info: Servizio Cultura, tel. 059 416244, www.visitformigine.it

Martedì 14 settembre

ore 21 Castello

IDEA LA FESTA DEL PENSIERO

FRANCO D’ANIELLO presenta

E alla meta arriviamo cantando. Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers (La Nave di Teseo)

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite. In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Info: Servizio Coordinamento Eventi, tel. 059416380

Mercoledì 15 settembre

ore 19 Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25

DON SERGIO MANTOVANI

La storia di un sacerdote e la sua passione per le corse: il confidente dei più grandi piloti della F1

A cura di: Scuderia Belle Epoque, tel. 333 4395113

Giovedì 16 settembre

ore 21 Parco del Castello

FEDERICO RAMPINI presenta

Fermare Pechino (Mondadori)

È richiesta l’iscrizione su www.mo.cna.it

In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso l’Auditorium Spira mirabilis (Via Pagani 25)

A cura di: CNA Modena

Venerdì 17 settembre

ore 21 Piazza Calcagnini

ENJOY THE GREATEST SHOWMAN

Spettacolo musicale con giochi di luce, danza contemporanea e aerea, hip hop, parkour

Durante lo spettacolo sarà presentato il progetto “Dementia Friendly Community”

A cura di: Team Enjoy, Backstage, Artequilibria e Associazione Sostegno Demenze

Sabato 18 settembre

ore 21 Piazza Calcagnini

FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO

In apertura: MATTEO CAMELLINI

Prenotazione obbligatoria su https://settembreformiginese.eventbrite.it dal 6/9/2021

In collaborazione con: Team Enjoy

Domenica 19 settembre

ore 11 Piazza Calcagnini

AZIENDE IN CITTÀ

Convegno. Sarà presente l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla

Venerdì 24 settembre

ore 21 Piazza Calcagnini

RADIO ITALY – TRIBUTO ITALIANO

100% musica italiana

Sabato 25 settembre

ore 15.30 Parco di Villa Gandini, Via S. Antonio 4

LA SONATA DEL CAFFÈ

Festival Note oltre i confini. Concerto del Quartetto Eos, musiche di Franz Schubert

Biglietti € 10.00 (Ridotto € 5.00 per i soci di APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” e di Gioventù Musicale d’Italia – sede di Modena)

Prenotazione obbligatoria: tel. 348 4419400, pozzi.anna47@gmail.com

A cura di: APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”

dalle 16.30 Piazza Calcagnini

GRAN GALÀ DELLA SCHERMA

Esibizione degli schermidori di Pentamodena Asd

ore 17.30 in pedana con gli olimpionici

ore 18.15 DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ROSSANA PASQUINO e SOFIA DELLA VEDOVA raccontano il sogno olimpico di Tokyo

In collaborazione con: Pentamodena. Con il sostegno di: Italgraniti Group

ore 18 Parco di Villa Gandini, Via S. Antonio 4

LEZIONE CONCERTO

Festival Note oltre i confini. Concerto del Quartetto Eos, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn

Biglietti € 10.00 (Ridotto € 5.00 per i soci di APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” e di Gioventù Musicale d’Italia – sede di Modena)

Prenotazione obbligatoria: tel. 348 4419400, pozzi.anna47@gmail.com

A cura di: APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”

ore 20 Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25

TRIO NORZI, MAGARIELLO E NOVARINO

Festival Note oltre i confini. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert

Biglietti € 10.00 (Ridotto € 5.00 per i soci di APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” e di Gioventù Musicale d’Italia – sede di Modena)

Prenotazione obbligatoria: tel. 348 4419400, pozzi.anna47@gmail.com

A cura di: APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”

ore 21 Piazza Calcagnini

ROCKIN’ IN SEPTEMBER

Rassegna di rock band delle scuole di musica

A cura di: il Flauto Magico, in collaborazione con: Assonanza

Dal 1º al 3 ottobre

Centro storico

IRLANDA IN FESTA

Musica e gastronomia

Dal 1º al 3 ottobre

Centro storico e Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25

FESTA DELLA MUSICA

Il programma completo su: www.flautomagico.it