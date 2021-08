A scuola sicuri e vaccinati: ecco le tappe del camper davanti agli istituti superiori modenesi

ADV





Rientrare a scuola sicuri: è tutto pronto per l’iniziativa del camper dell’Azienda USL di Modena che farà tappa presso gli istituti superiori di tutta la provincia per dare la possibilità di vaccinarsi con accesso facilitato, direttamente sul posto, senza bisogno di recarsi al punto vaccinale. Si comincia con Castelfranco Emilia, dove il camper si fermerà giovedì 2 settembre, dalle 10 alle 14, presso l’Istituto Spallanzani in via Solimei 23; sempre questa settimana, il 3 settembre dalle 8.30 alle 15, prevista anche la tappa a Sassuolo presso l’Istituto Volta in piazza Falcone e Borsellino 5.

L’iniziativa è rivolta agli studenti dai 12 anni in su e ai loro familiari, e al personale docente e non docente a vario titolo impegnato nella ripresa delle attività scolastiche. L’Ausl, tramite le scuole, sta inviando una comunicazione indicando, oltre a orario e luogo dei vari eventi, la modalità di prenotazione ‘leggera’ costruita per favorire l’accesso ed evitare assembramenti. Tutte le informazioni sono comunque raccolte nella pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-scuole

Saranno accolti – e vaccinati – tutti coloro che si presenteranno. L’Ausl ricorda però che per i minorenni occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione di delega (anche in questo caso è possibile reperire tutti i documenti utili alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori).

Le tappe

L’iniziativa, fortemente voluta dalla direzione Ausl e dall’ufficio scolastico provinciale, si terrà in tutti e sette i distretti modenesi, con la possibilità di accesso anche dagli altri istituti del distretto.

Si parte giovedì 2 settembre a Castelfranco Emilia (dalle ore 10 alle 14) presso l’Istituto Spallanzani in via Solimei 23.

Venerdì 3 settembre il camper vaccinale sarà a Sassuolo (dalle ore 8.30 alle ore 15) presso l'Istituto Volta in piazza Falcone e Borsellino 5.

Lunedì 6 settembre il mezzo itinerante dell'Ausl sarà a Vignola (dalle ore 8.30 alle ore 14.30) presso l'Istituto Levi in via Resistenza 800.

Martedì 7 settembre sarà la volta di Carpi (dalle ore 8.30 alle ore 14.30) presso l'Istituto Vallauri in via Peruzzi 13.

Giovedì 9 settembre la campagna vaccinale dedicata alle scuole si sposterà a Modena (dalle ore 10 alle ore 14) presso l'Istituto Ipsia Corni in viale Tassoni 3.

Sempre giovedì 9 settembre il mezzo sarà presente anche a Mirandola (dalle ore 9 alle ore 14) presso l'Istituto Galilei in via Barozzi 4.

Venerdì 10 settembre il camper sosterà a Pavullo (dalle ore 12.30 alle ore 19) presso l'Istituto Marconi in via Matteotti 4.

Modulistica e accesso

Nella giornata fissata insegnanti e personale non docente, studenti e loro famigliari potranno presentarsi per la vaccinazione con la documentazione necessaria scaricabile dalla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-scuole. I professionisti Ausl saranno a disposizione anche per informare e consigliare, oltre che accompagnare i cittadini nel corretto iter vaccinale.

Sarà utilizzato un vaccino a mRNA (Moderna) che prevede 2 dosi e il personale presente fornirà già l’appuntamento per la seconda dose da eseguire dopo 28 giorni.

L’obiettivo è raggiungere tutti gli insegnanti e tutto il resto del personale scolastico – anche quelli con incarichi temporanei – che ancora non si è vaccinato, e arrivare poi agli studenti e alle loro famiglie. Al fine di facilitare un’adeguata comprensione delle informazioni e della modulistica alle famiglie di origine straniere nella lettera è indicato il riferimento alle pagine in lingua www.ausl.mo.it/immunization-campaign-against-covid.