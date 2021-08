Camion con cestello 24D SPEED, la piattaforma articolata più completa

ADV





ll camion con cestello elevatore SOCAGE ForSte 24D SPEED è il risultato di una costante evoluzione ed innovazione per creare una piattaforma aerea altamente affidabile e facile da usare. Il tutto combinato con la massima sicurezza, grazie ai suoi sistemi di informazione e di assistenza all’operatore.

La 24D SPEED è una piattaforma aerea autocarrata a doppia articolazione con l’innovativo sistema di stabilizzazione automatica SPEED di serie. Le sue prestazioni e i suoi sistemi all’avanguardia ne fanno una delle piattaforme più apprezzate dai professionisti del settore dei veicoli fino a 3500 kg.

Questo modello nasce dalla già affermata 20D, frutto dell’innovazione e dell’applicazione di numerosi miglioramenti per ottenere un prodotto ancora più efficiente sia in termini d’uso che di sicurezza.

Versatilità e precisione

La parte aerea della piattaforma è stata progettata per garantire un’elevata versatilità.

Il cestello ha un attacco frontale, ciò permette al braccio di non ostacolare i movimenti sotto al cestello. In questo modo, grazie a dei movimenti precisi e fluidi, è possibile avvicinarsi senza rischio di collisione rendendo più sicura l’uscita o l’entrata in altezza dell’operatore per attaccarsi alle linee di vita obbligatorie.

Facilità d’uso e maggiore sicurezza

Grazie alla stabilizzazione automatica di serie, la stabilizzazione della piattaforma risulta veloce, facile e sicura anche dal cesto. Questa funzionalità inoltre include il bloccaggio automatico della parte aerea.

Per di più, gli stabilizzatori verticali fissi sfruttano al massimo lo spazio di lavoro, facilitando il posizionamento della macchina e l’avvicinamento al cantiere. In più, gli stabilizzatori verticali fissi forniscono migliori prestazioni su terreni irregolari ed evitano danni alla superficie di lavoro.

Caratteristiche tecniche

La ForSte 24D SPEED è in grado di raggiungere un’altezza di lavoro di 23,60 m e uno sbraccio laterale di 12,80 m, con una capacità di carico di 300 kg (2 operatori + materiale)

Il pannello di controllo Socage è una console all’avanguardia che permette dei movimenti fluidi e proporzionati tali da offrire all’operatore un controllo totale delle manovre anche simultanee.