Previsti accodamenti in A1 in prossimità di Parma in occasione dell’evento fieristico Cibus

Previsti accodamenti in A1 in prossimità di Parma in occasione dell’evento...

A partire da martedì 31 agosto e fino a venerdì 3 settembre si terrà a Parma l’evento fieristico Cibus. In relazione ai flussi di traffico attesi, si stimano accodamenti nelle fasce orarie mattutine lungo la A1 Milano-Napoli in corrispondenza dell’uscita di Parma con ripercussioni in carreggiata sia provenendo da Milano che da Bologna.

In particolare, si segnala che nel tratto di A1 compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Parma, in direzione di Bologna, il traffico transita su due corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta per consentire le verifiche tecniche in corso in corrispondenza di un sottovia all’altezza del km 108 a causa dei danni conseguenti l’urto da parte di un mezzo pesante in transito giovedì 26 scorso lungo la sottopassante viabilità ordinaria.

In caso di accodamenti significativi, a coloro che durante i giorni della manifestazione sono diretti a Parma si consigliano le seguenti uscite alternative:

– agli utenti che provengono da Milano: Fidenza lungo la A1 oppure Parma Ovest lungo la A15;

– agli utenti che provengono da Bologna: Terre di Canossa-Campegine lungo la A1.