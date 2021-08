Bando affitto 2021, il Comune di Bologna pubblica l’ultima graduatoria

ADV





Il Comune di Bologna ha pubblicato la seconda e ultima graduatoria provvisoria relativa al contributo a sostegno dell’affitto. Si è dunque conclusa l’istruttoria di tutte le 9.764 richieste arrivate al Comune di Bologna per il bando affitto 2021. Le domande valide sono risultate 8.097.

Il fondo a disposizione è complessivamente di circa 5,5 milioni di euro, di cui 3,4 provenienti dall’avanzo 2020 del bilancio del Comune di Bologna e 2,1 assegnati dalla Regione Emilia-Romagna. I contributi vengono erogati fino a esaurimento del fondo a seconda del punteggio conseguito in graduatoria. La prima graduatoria, pubblicata l’8 giugno 2021, era composta da 2.392 domande ammesse alle quali il contributo affitto è già stato erogato. La seconda graduatoria, pubblicata il 30 agosto 2021, è composta da 1.851 domande ammesse alle quali il contributo inizierà a essere erogato a partire dal 6 settembre.

Leggi la graduatoria https://www.comune.bologna.it/bandi/esito-contributo-affitto-anno-2021

I contributi disponibili in questa fase arriveranno dunque in tutto a 4.243 persone e nuclei familiari. Le altre domande valide, in tutto 3.854, rimangono in graduatoria in attesa dei prossimi fondi: il 18 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia per il fondo sociale affitto 2021 risorse per 210 milioni di euro, di cui 17,4 milioni assegnati alla Regione Emilia-Romagna. Leggi il decreto https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/18/21A04873/sg. Una volta che le risorse saranno ripartite ai Comuni, si potrà riprendere a scorrere la graduatoria.

Per informazioni: