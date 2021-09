Sabato taglio del nastro per l’area verde di via Vandelli a Gorzano

ADV





E’ fissata per sabato 4 settembre alle 17.45 l’inaugurazione dell’area verde situata nei pressi della scuola materna di Gorzano: saranno presenti il Sindaco Luigi Zironi e altri componenti della Giunta comunale.

I lavori di riqualificazione, che hanno restituito alla collettività un luogo completamente rinnovato e inutilizzato da tempo, si sono conclusi in questi giorni. E subito dopo il taglio del nastro ci saranno per l’occasione anche due laboratori teatrali gratuiti dedicati ai bambini – alle 18 e alle 19 -, curati da ‘Teatro all’Improvviso’ e promossi dal Centro per le Famiglie insieme al Comune di Maranello. Per partecipare è necessario prenotarsi entro le 13 di venerdì scrivendo all’indirizzo e-mail ‘centroperlefamiglie@comune.maranello.mo.it’ o telefonando allo 0536-940920.

L’area verde, che si affaccia su via Vandelli e la cui sistemazione ha comportato un investimento totale di 48mila euro da parte dell’Amministrazione, può contare su una superficie di circa 200 metri quadrati e comprende al suo interno una piazzetta pavimentata e un’aiuola che sarà abbellita di volta in volta con fiori di stagione.

Tra i nuovi arredi ci sono panchine, tavoli da pic-nic, cestini per la raccolta differenziata e una rastrelliera per biciclette. E non appena arriveranno i materiali necessari, in forte ritardo a causa delle difficoltà globali sulla consegna delle forniture, l’area sarà dotata di pubblica illuminazione, per consentirne anche la frequentazione serale e aumentarne la sicurezza. Successivamente, nei prossimi mesi verrà inoltre attivato un punto wi-fi gratuito collegato alla rete pubblica.

“Grazie a questo investimento, che come tanti altri è rivolto alla valorizzazione delle frazioni maranellesi – sottolinea il Sindaco Luigi Zironi -, i cittadini di Gorzano potranno contare su un nuovo e accogliente spazio urbano votato alla socialità. Anche questo intervento prosegue sulla strada già tracciata dall’Amministrazione, finalizzata a creare nuove opportunità e servizi sempre più efficienti in tutte le frazioni. Abbiamo comunque voluto mettere l’area a disposizione della comunità il prima possibile, proprio per dare ai residenti la possibilità di sfruttare le belle giornate che precedono il periodo più freddo”.

“I nuovi spazi creano inoltre una buona continuità con l’ingresso della materna ‘Jacopo da Gorzano’ – aggiunge Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici -, dando un valore aggiunto a questo intervento anche riguardo alla fruizione degli spazi prima e dopo l’orario scolastico. La stessa materna adiacente ha visto concludersi durante la pandemia i lavori di ampliamento e riqualificazione che, in chiave antisismica e di efficientamento energetico, hanno portato ad un significativo aumento degli spazi a disposizione dei bambini e del personale educativo. Si va dal nuovo laboratorio collegato al salone, utilizzabile anche per le feste, ai nuovi spazi per il riposino, passando per il portico realizzato in prossimità del giardino, sistemato a sua volta”.