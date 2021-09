Carpi, per le biciclette e gli autobus corsia riservata in via Peruzzi

Carpi, per le biciclette e gli autobus corsia riservata in via...

Una corsia dedicata agli autobus e alle biciclette: sarà creata in via Peruzzi, fra l’intersezione con la tangenziale “Losi” e la via III Febbraio, in entrambe le direzioni di marcia, sulla destra della carreggiata.

In queste giorni si stanno eseguendo i lavori per approntare la segnaletica orizzontale (strisce) e verticale (cartelli), e salvo imprevisti – meteo in particolare – le corsie dedicate dovrebbero essere pronte per la fine della settimana prossima.

L’uso di corsie preferenziali anche da parte delle bici è fornita dalla recente modifica al Codice della Strada (apportata dal “decreto Semplificazioni” di un anno fa), che prevede appunto la possibilità, per le biciclette, di utilizzare strade e corsie preferenziali dei mezzi di trasporto pubblico delimitate da linea continua bianca e gialla. Lo scopo è favorire la mobilità ciclistica diffusa, estendendo la rete ciclabile a nuovi percorsi che prima, in genere, erano vietati, oltre che aumentare la sicurezza dei ciclisti. Inoltre il traffico veicolare sulle proprie corsie subirà una riduzione notevole delle velocità.

Per Carpi si tratta della prima corsia preferenziale per il trasporto pubblico.