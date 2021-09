La scuola riparte, investiti dal Comune di Scandiano oltre 340mila euro

ADV





Sono i giorni della ripartenza scolastica e, come ogni anno, gli alunni scandianesi di ogni ordine e grado torneranno in scuole rinnovate, grazie al cospicuo programma di interventi pubblici sostenuto – con oltre 340mila euro – come ogni estate dal Comune di Scandiano nell’ottica di riqualificare costantemente l’enorme patrimonio scolastico a disposizione.

Nel dettaglio, proseguono i lavori all’asilo nido Girasole di Arceto, sul quale è in atto un intervento legato all’adeguamento sismico. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti lavori strutturali alle fondazioni e alle murature per 231mila euro.

Sono in fase di ultimazione, invece i lavori alla scuola primaria San Francesco, lavori di sistemazione dell’area esterna mediante realizzazione di un manufatto di contenimento per ampliare la zona destinata ad attività didattiche. Lavori per circa 22mila euro.

Alla scuola primaria Montalcini di Arceto, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alle facciate degli edifici per circa 40mila euro e lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per altri 55mila euro.

Un intervento di notevole portata è stato anche quello dello spazio bambini “Tiramolla” presso la ex scuola materna di Jano, con lavori di installazione nuova caldaia, sgombero del locale centrale termica e sistemazione dell’area verde per 14mila euro.

Su molti edifici scolastici del territorio comunale sono stati eseguiti lavori di riparazione e sostituzione di avvolgibili per 9.760 euro e lavori di manutenzione degli infissi per 10mila euro.

A questi lavori si aggiungono tutti gli interventi di carattere manutentivo agli impianti, strutture, aree verdi attuati attraverso appositi accordi quadro con ditte specializzate, non determinabili per ciascuna singola struttura.