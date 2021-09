L’amministrazione comunale di Mirandola acquista due nuove e-bike da destinare al noleggio gratuito per andare alla scoperta delle Valli

ADV





Due nuove biciclette a pedalata assistita e destinate al noleggio gratuito per gli avventori del Barchessone Vecchio di San Martino Spino. Le ha acquistate l’Amministrazione Comunale e vanno aggiungersi alla “flotta” di quelle già presenti: 11 da bambino, 19 da donna (di cui 3 con seggiolino davanti e 3 con seggiolino dietro) e 7 da uomo, per un totale di 39 bicilette a disposizione dei visitatori delle Valli. Si è provveduto inoltre all’acquisto anche di un carrello bici per il trasporto dei bimbi più piccoli che ancora non pedalano.