A “VERDI VIVA” Bologna, sabato 4 settembre l’inno d’amore al Jazz del Jimmy Villotti Sextet

Una carriera lunga oltre 50 anni, a fianco di leggende della musica italiana come Francesco Guccini, Paolo Conte (che gli dedicò una canzone, Jimmy ballando), Lucio Dalla, e l’amore viscerale per il jazz: è affidata a Jimmy Villotti e al suo sestetto la serata di sabato 4 settembre alle ore 21 a VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2021, che dal 31 agosto al 19 settembre animerà Piazza Verdi con 18 serate – dal martedì alla domenica – di musica, incontri, dialoghi ed eventi, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

Un concerto dedicato all’amore per il Jazz in tutte le sue incarnazioni, dallo swing al be bop agli stili più moderni, canovacci sonori intessuti con tecnica, cuore e preparazione da una band legata da una particolare affinità elettiva, dove l’intensità del suono acustico si combina con una solida conoscenza della tradizione jazzistica. Sul palco assieme a Villotti saliranno Michele Vignali al sax baritono, Matteo Raggi al sax tenore, Emiliano Pintori al piano, Luca Pisani al contrabbasso e Massimo Chiarella alla batteria.

Il pre-show delle ore 19 sarà dedicato ai più piccoli, con I Burattini di Riccardo e lo spettacolo “L’Orco nel fagiolo”, a cura del Comitato Piazza Verdi.

Prossimo appuntamento domenica 5 settembre alle ore 21 con GBM50 Bolognasound, la band di musica elettronica del Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere è necessario Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.