Castelfranco Emilia e San Cesario: domenica arrivano gli “squaloni”, 50 modelli d’epoca Citroën DS

Nuovo appuntamento interamente dedicato al mondo dei motori a Castelfranco Emilia e a San Cesario sul Panaro dove, domenica 5 settembre, si terrà il raduno DS2021, interamente dedicato ai mitici ed iconici “squali” della Citroën. In arrivo una cinquantina di modelli provenienti da tutto il nord Italia. L’iniziativa, organizzata da Giampaolo Salvioli e Mario Maselli, prenderà il via alle 09.00 dallo stabilimento di Pagani Automobili a San Cesario dove è in programma una visita guidata, dopodiché si formerà un corteo che si snoderà fino a Panzano, tra le mura del Castello di Mario Righini per una nuova tappa.

Lì, a dare il benvenuto alla sfilata degli “squaloni”, ci saranno esposte tre auto d’epoca della collezione privata dello stesso Righini, lo ricordiamo, una delle più importanti a livello internazionale. Ultimata questa tappa, il “serpentone” proseguirà per Castelfranco dove giungerà in Corso Martiri (tratto interno via Emilia) attraverso via Circondaria nord per le 12.00, ricalcando per buona parte lo stesso percorso della Mille Miglia, per poi dirigersi a Manzolino. Proprio lì, alle 13.00, all’altezza del campo di calcio della Chiesa in via D’Annunzio, è in programma la tappa finale con il pranzo organizzato insieme alla Parrocchia e all’associazione sportiva dilettantistica Dynamis.

“Siamo pronti ad accogliere ancora una volta un appuntamento interamente dedicato alle grandi eccellenze – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano sottolineando come – il nostro territorio sia un imprescindibile punto di riferimento anche del mondo dei motori. Per questa occasione, poi, a farla da padrone sarà il perfetto trait d’union tra la bellezza del passato degli “squaloni” e l’immenso fascino del futuro rappresentato da quelle perle uniche che sono i modelli di Pagani Auto: l’incastro perfetto tra le radici e le ali. Senza dimenticare – ha concluso – un altro aspetto centrale: il perfetto gioco di squadra con l’Amministrazione di San Cesario, peraltro fresca d’ingresso all’interno di Città dei Motori”.

Entusiasmo che traspare chiaramente anche dalle parole del Sindaco di San Cesario Francesco Zuffi: “Dopo pochi mesi dall’entrata del Comune nel circuito delle Città dei Motori, a San Cesario prenderà il via un importante evento automobilistico che conferma la vocazione e anima motoristica del paese e le potenziali opportunità che può dare al nostro territorio questa partecipazione. Non possiamo che ringraziare un’eccellenza come la Pagani Automobili che ospiterà la partenza del raduno delle DS d’epoca, legando idealmente passato e futuro dell’innovazione automobilistica”.