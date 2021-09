E’ una vignolese doc la vincitrice di miss Vignola – Terra di ciliegie 2021

ADV





La modella Chiara Bertolini vince la fascia più importante della serata e stacca il pass per le finali regionali. Chiara, bellissimo sorriso, 175 cm e modella di professione, conquista la giuria riunita ieri sera in piazza dei Contrari, che la incorona più bella della serata. Giuria delle grandi occasioni, variegata ed eterogenea, capitanata dalla prof.ssa Emilia Muratori, presidente di giuria nonché sindaco di Vignola che ha ospitato dopo due anni di nuovo Miss Italia nel proprio Comune.

Ha allietato la serata la giovante cantante Valeria Lombardi con il suo talento e la sua versatilità. Al momento della premiazione intorno alla mezzanotte, con gli splendidi scatti fotografici del fotografo ufficiale Angelo Caiazzo Fotoengel cui si sono poi aggiunti Luigi Vetrucci e Valerio Costantini, sono state fasciate al 6’ posto la pallavolista ravennate Chiara Bolognesi, 19 anni alta 180 cm capelli biondi e occhi azzurri; 5’ posto per la ferrarese Carlotta Duran 22enne alta 173 cm, neolaureata; 4’ classificata da Cesena Giorgia Piscaglia, 180 cm e una bellezza mediterranea; 3’ posto e miss Be_much per la bolognese Elena Pancaldi fashion designer,173 cm e un caschetto sbarazzino, miss rocchetti bellezza e 2’ classificata da Riccione (RN) la ballerina Sofia Bartoli, bionda e occhi castani che vuole fare del ballo la sua professione e prima classificata come detto la modella vignolese Chiara Bertolini, 175 cm e una cascata di capelli castani a incorniciare un volto sempre sorridente.

Chiara oltre a fascia e corona Miluna è stata anche omaggiata di una splendida “torta-trofeo” realizzata da Graziano di caffè’ Torino con tanto di fascia e coroncina come buon auspicio per le future selezioni. Prossime tappe a Copparo il 3 settembre con l’elezione di Miss Ferrara 2021 e il 4 settembre a San Pietro in Vincoli (RA) come sempre gestite da Marco Pellegrini della Gym Events, selezionatore e responsabile regionale di Miss Italia in Emilia Romagna.