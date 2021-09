Tre serate dedicate agli amici a quattro zampe a Castelnuovo Rangone

ADV





Com’è il mondo visto dagli occhi dei nostri amici a quattro zampe? Una risposta a questa domanda proverà a darla “Educa il tuo cane leggendo un video!”, un percorso in tre tappe promosso dal Comune di Castelnuovo Rangone per migliorare l’intesa con i nostri cuccioli.

Lunedì 6 settembre alle 21 il primo incontro allo Spazio Glicine, con la presentazione del libro del dog trainer Marco Annovi intitolato proprio “Educa il tuo cane leggendo un video!”, che racconta com’è nata l’idea di aprire il canale Youtube AmDogTraining e che invita a cambiare prospettiva nell’interazione con l’animale.

Il secondo appuntamento è in calendario martedì 14 settembre, sempre alle 21 allo Spazio Glicine. Insieme a Marco Annovi verrà affrontato il tema della passeggiata, uno dei momenti più critici nel rapporto con il proprio cane, in una serata dal titolo: “Facciamo una passeggiata… insieme?”.

Lo stesso tema verrà sviluppato sabato 18 settembre in una passeggiata didattica con partenza alle 17.30 dall’area sgambamento cani di via Zenzalose a Montale, nella quale verrà messo in pratica quanto illustrato nella serata precedente.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle vigenti nomative anti Covid – i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e negli incontri del 6 e del 14 sarà richiesto il Green Pass.