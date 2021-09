Si cala dalla Pietra di Bismantova, ma cade da 8 metri

ADV





Un uomo di 34 anni residente a Modena era in arrampicata con amici sulla Pietra di Bismantova, su una via, conosciuta daglialpinisti che frequentano la zona come via Nino Marchi, nei pressi dell’Eremo.

Arrivato in cima ad un terrazzino il modenese è sceso sulla corda, ma ha commesso un errore, non ha valutato che la corda non arrivava alla base della parete e giunto a corda finita, è precipitato per circa 8 metri.

Sono circa le 12.30 e il 118 invia sul posto l’ambulanza della e l’automedica di Castelnovo Monti, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cusna e l’elicottero 118 di Parma. Il paziente raggiunto dai soccorritori, dopo essere stato valutato dal medico è stato immobilizzato e posizionato sulla barella portantina. Di seguito con tecniche alpinistiche l’uomo è stato calato fino al sentiero e trasportato dinanzi all’Eremo dove ad attendere c’era l’ambulanza che lo ha poi trasferito fino alla piazzola elisoccorso per essere così trasferito all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità.