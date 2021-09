Ancora ritiri in corso a Castelnovo: 550 presenze fra agosto e settembre grazie al volley

ADV





Anche in questi primi giorni di settembre proseguono a Castelnovo ne’ Monti attività all’insegna del “Paese per lo sport”.

Nella giornata di sabato l’Assessore Giorgio Severi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale alle ragazze ed ai tecnici del Centro Volley Reggiano di Serie B1 e del Giovolley Reggio di Serie D che sono in questi giorni in raduno pre-campionato a Castelnovo. Le squadre femminili si allenano presso il palazzetto Peep “L.Bonicelli” e il Centro Coni, accompagnate dagli allenatori Stefano Meringolo, Alberto Mariani, Enrico Giordani, Fabrizio Ruscelli e Mattia Pergreffi. Con loro anche il presidente Giuliano Bassoli ed il direttore sportivo Giuliano Casoli. Entrambe le squadre alloggiano a Felina. Per il Giovolley è il settimo anno consecutivo di raduno a Castelnovo. Sempre sabato l’Assessore Lucia Manfredi ha accompagnato in una visita alla Torre di Felina le squadre di serie C e Under 19 della A.S. Pieve Volley, che nell’ambito di un progetto di valorizzazione di giovani talenti nato dalla collaborazione con Conad Volley Tricolore stanno anche loro vivendo il raduno pre-campionato a Castelnovo. Insieme agli atleti erano presenti il presidente del Club Alessandro Iori ed i tecnici Carlo Fabris, Daniele Sabadini, Marco Partesotti e Marcello Ferretti. Oltre a dare il benevenuto ad atleti e staff delle squadre Lucia Manfredi ha colto l’occasione per raccontare la storia del “Salame” di Felina, dapprima importante Rocca dello scacchiere politico del XV secolo durante i conflitti far Parma e gli Estensi e poi Torre recentemente ristrutturata e punto di attrazione del Parco della Rimembranza e della bellissima pineta. Sempre in ambito di pallavolo la settimana entrante vedrà salire a Castelnovo ne’ Monti ed a Felina anche le squadre giovanili di Heron Bagnolo in Piano e Galileo Giovolley per un totale di oltre 100 ragazzi. Solamente i raduni della disciplina del Volley, iniziati con la squadra di Serie A2 del Conad lo scorso agosto, conteggiano complessivamente circa 550 presenze turistiche indotte dall’attività sportiva.