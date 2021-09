Cade durante una escursione in bicicletta sulla via degli Dei, ragazza soccorsa a Prati di Mugnano

Cade durante una escursione in bicicletta sulla via degli Dei, ragazza soccorsa...

Una ragazza di 21 anni residente a Lecco, che assieme ad un amico stava rientrando da Firenze verso Bologna in bicicletta sulla via degli Dei, nel tratto di sentiero fra le località Commenda e Prati di Mugnano in comune di Sasso Marconi, è caduta procurandosi in doloroso trauma al torace e alla spalla. Il compagno di viaggio ha subito attivato il 118.

Quando sono stati allertati i soccorsi, intorno alle 9:00, sul posto è stata inviata l’ambulanza di Sasso Marconi, la squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo e i Vigili del Fuoco. La paziente è stata raggiunta dal personale del CNSAS e accompagnata fino al parcheggio dove ad attenderla c’era l’ambulanza che l’ha poi trasferita all’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti.