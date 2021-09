Noleggia escavatore e non lo restituisce: i carabinieri denunciano 32enne reggiano

ADV





Doveva fare dei lavori presso una tenuta e quindi ha preso a noleggio un escavatore sottoscrivendo un contratto di noleggio per 6 giorni. Alla scadenza, tuttavia, non ha onorato il contratto trattenendosi l’escavatore senza più restituirlo. A chi gli aveva commissionato il lavoro nella tenuta ha riferito che l’escavatore gli era stato rubato, mentre al noleggiatore che per oltre un mese ha cercato di contattarlo non ha mai risposto. Per questo motivo, con l’accusa di appropriazione indebita, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 32enne abitante a Reggio Emilia.

L’uomo il 19 mese di maggio scorso si era presentato presso una ditta di autonoleggio di Reggio Emilia stipulando un contratto per il noleggio di un escavatore che prevedeva la restituzione dell’escavatore entro 8 giorni con il relativo pagamento. Dopo aver atteso per oltre un mese il noleggiatore si rivolgeva ai carabinieri di via Adua formalizzando la denuncia. I militari di Reggio Emilia Santa Croce acquisita la documentazione comprovante il noleggio prodotta in sede di denuncia, avviarono le indagini risalendo al 32enne quale unico responsabile dell’appropriazione indebita che al riguardo veniva denunciato alla Procura reggiana. Le indagini dei militari ora stanno proseguendo con il fine di trovare l’escavatore. I militari non escludono che dietro l’appropriazione indebita possa esservi stata una compravendita: ovvero colui che lo ha preso a noleggio, potrebbe aver venduto l’escavatore.