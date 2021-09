Spilamberto En Plein Air: il programma dal 6 al 13 settembre

ADV





Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Lunedì 6 settembre, alle ore 21.30, al Parco di Rocca Rangoni ultimo appuntamento con “Cinema sotto le stelle 2021”. Verrà proiettato il film “Libere, disobbedienti, innamorate, prenotazioni all’indirizzo cinema_sotto_le_stelle_spilamberto.eventbrite.it. Alla presentazione del film parteciperà anche la Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein.

Martedì 7 Settembre alle ore 21.30 presso il Parco di Rocca Rangoni avrà luogo la proiezione di “Per Sempre Giovani”, documentario realizzato con il contributo dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna. “Per Sempre Giovani” è il docufilm di Stefano Ferrari che ripercorre la strage dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dove nel 1990 persero la vita 12 studenti.

Mercoledì 8 settembre, alle 17.30 al parco di Rocca Rangoni, nuovo appuntamento con “Essere in Con+tatto con la propria interiorita’ attraverso la Mindfulness”, laboratorio per bambini per sperimentare il con+tatto con il proprio corpo, la natura e gli altri, in una modalità ludica e privilegiando attività di movimento e relazione. Evento organizzato dall’Associazione Centro Studi Discontinuo, curatrice è la psicologa e psicopedagogista Claudia Bellucci. Per info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com; facebook: centrodiscontinuo; whatsapp 348/1682500.

Giovedì 9 doppio concerto degli allievi del Laboratorio della Voce, alle 18.30 (under 14) e alle 20.30. Entrambi gli appuntamenti si terranno nel Parco di Rocca Rangoni; l’ingresso è libero, dietro presentazione del green pass, con prenotazione obbligatoria al 338-5939832.

Spazio al jazz venerdì 10 settembre, con Grooving Birds: presentazione disco “Amarcord, alle ore 21 al Parco di Rocca Rangoni.

L’associazione Laboratorio della Voce torna sabato 11 con due conferenze, entrambe nell’ex formaggiaia di Rocca Rangoni. Alle 16.30 “La conoscenza della voce attraverso la propriocezione” della dott.ssa Elisa Marcacci, alle 17.45 “Igiene vocale per la voce parlata” della dott.ssa Anna Marsicano. Ai due eventi l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 338-5939832, green pass richiesto.

Dalle 23 alle 6 del mattino, Murmur presenta “Almost Silence Festival” – Elementare; a cura dell’Associazione Amigdala, una serie di performance vocali di un’ora ciascuno per la durata di tutta la notte.

Domenica 12, alle 15.30, nella location di Artificio Spazi Creativi, Masterclass “Il canto libero” di Loretta Martinez. Evento a numero chiuso a cura dell’Associazione Laboratorio della Voce; info, costi ed iscrizioni al num. 3385939832.

A partire dalle 18, al Parco di Rocca Rangoni, a cura dell’Associazione Amigdala, Murmur presenta “Almost Silence Festival” – Performance musicali di Le Chemin des Femmes, Francesca Bono, As Madalenas, White Ear.

Lunedì 13 settembre, alle ore 20.30 al Parco di Rocca Rangoni, nuovo appuntamento con il cinema, con la proiezione del film “Certi Mondi dell’Amore”, interamente girato nelle Terre di Castelli. Evento a cura dell’Associazione Caffè Culturale Solignando.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.