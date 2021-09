A San Rocco di Guastalla la posa della Pietra d’inciampo 8 settembre

ADV





L’istituto storico ISTORECO, l’Amministrazione Comunale di Guastalla e la sezione ANPI Guastalla invitano i concittadini, studenti, familiari e amici a partecipare alla posa della Pietra d’Inciampo in ricordo di Aldo Munari e degli Internati militari italiani deportati e uccisi nei lager nazisti per il loro rifiuto di continuare la guerra dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre alle 12davanti alla casa di Aldo Giuseppe Munari in via Confine 1, nella frazione di San Rocco di Guastalla.

Ricordiamo i nostri cittadini deportati, ricordiamoli davanti alle loro case, nelle loro e nostre vie, posando alcune nuove “Pietre d’Inciampo”.

Cos’è una “Pietra d’Inciampo”?

Si tratta di una piccola targa in ottone a scopo commemorativo posta su un sanpietrino, che si posa in memoria delle vittime della deportazione, davanti all’ultima abitazione scelta liberamente.

Con l’installazione di ormai oltre 75.000 Pietre in centinaia di Comuni, le Pietre d’Inciampo sono il più vasto monumento antifascista in tutta l’Europa

Per altri dettagli, www.inciampa.re.it