Fiera Piccola di Sasso Marconi: annullata la giornata conclusiva dell’8 settembre

Un episodio drammatico ha funestato il clima di festa della Fiera Piccola, in fase di svolgimento dal 3 settembre al Borgo di Colle Ameno e nel vicino Parco del Chiù. Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 settembre, un visitatore della Fiera, uscito dal parcheggio del Parco del Chiù in sella a una moto, ha perso il controllo del mezzo a poca distanza dall’ingresso della manifestazione: a seguito delle gravi lesioni riportate nella caduta, l’uomo ha perso la vita.

In segno di lutto e rispetto per il dolore della famiglia, gli organizzatori della festa – Associazione Fiera di Pontecchio e Comune di Sasso Marconi – hanno deciso di annullare tutti gli eventi della Fiera Piccola previsti per mercoledì 8 settembre, giorno conclusivo della manifestazione.