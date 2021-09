Riaprono in sicurezza i nidi d’infanzia a Fiorano Modenese

ADV





Dall’1 settembre hanno ripreso la loro attività i due nidi d’infanzia del Comune di Fiorano Modenese per i bambini già iscritti lo scorso anno e i bambini della sezione lattanti. Lunedì 6 settembre sono iniziati gli ambientamenti dei nuovi iscritti delle sezioni medi-grandi, secondo un calendario scaglionato.

Anche per quest’anno, l’Amministrazione ha confermato da subito il servizio di prolungamento orario, a partire dalle 7:30 fino alle 18:30, per tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Dai primi giorni di settembre, sono partite le attività anche nei nidi privati (convenzionati e non).

Nelle scorse settimane, inoltre, la Giunta ha deliberato un ulteriore aumento dei posti, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa.

Dal 2019 a oggi, la ricettività dei nidi è stata così incrementata dell’8% e, per effetto di questa ultima manovra, i bambini che nell’anno educativo 2021/22 frequenteranno i nidi d’infanzia comunali e convenzionati saranno 107.

L’assessore alle Politiche Educative, Luca Busani sottolinea: “Il nuovo anno educativo si apre con un ulteriore aumento dei posti complessivi, perché un servizio così importante per le famiglie dev’essere tutelato e potenziato al fine di sostenere la ripresa, non solo lavorativa ma anche socio-educativa, confermando inoltre le stesse tariffe e riduzioni.

Se l’anno scorso la parola d’ordine è stata ‘ripartenza’, quest’anno la parola d’ordine sarà ‘sicurezza’, perché vogliamo offrire il miglior ambiente possibile per la crescita dei nostri bambini: La conferma del triage, insieme alla verifica del green pass per gli educatori come previsto dalla normativa, e per gli adulti che effettueranno gli ambientamenti e che sosteranno per un tempo prolungato nelle strutture, garantirà un ancor più efficace controllo degli ingressi”.