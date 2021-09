Somministrano alcolici a due minori, una finisce in ospedale: un esercente e la sua dipendente nei guai ad Albinea

Somministrano alcolici a due minori, una finisce in ospedale: un esercente e...

È finita male per due giovani ragazze una delle serate di “movida” organizzate ad Albinea. I fatti risalgono ad un giovedì della metà di agosto quando le due giovani prese dall’euforia della serata iniziano a bere alcolici fino a star male, tanto da rendersi necessario l’intervento di un’ambulanza che, dopo il soccorso, ha dovuto accompagnarne una al Santa Maria Nuova. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Albinea che, congiuntamente al personale della Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche, avevano messo in atto un servizio di vigilanza in occasione dell’evento.

Secondo la ricostruzione fatta dai militari, il titolare di un esercizio pubblico del luogo e la sua dipendente avevano somministrato superalcolici alle due ragazze, entrambe minori dei 15 anni, tanto da star male. Per questo motivo, una volta conclusi gli accertamenti, l’esercente e la sua dipendente sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dinanzi alla quale dovranno rispondere del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. A carico del titolare sono partite anche le segnalazioni per gli eventuali provvedimenti di carattere ammnistrativo. La giovane portata in ospedale è stata poi dimessa fortunatamente senza gravi conseguenze.

(immagine di repertorio)