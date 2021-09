Riapre i battenti il Circolo Tennis Sassuolo con una settimana di prova gratuita

ADV





Il rinnovato Circolo Tennis Sassuolo, l’ex “Rometta ‘81” riapre i battenti e lo fa mettendo a disposizione la Scuola Tennis per una settimana di prova gratuita.

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre compresi, infatti, chiunque voglia provare i rinnovati campi del Circolo Tennis Sassuolo potrà farlo in via Niccolò Paganini, 41; con orari specifici per i più giovani: dalle ore 15 alle ore 16 per i nati dal 2003 al 2007; dalle ore 16 alle ore 17 per i nati dal 2008 al 2010 e dalle ore 17 alle ore 18 per i nati dal 2011 al 2017.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria sportiva dal lunedì al sabato (dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19) al numero 320/8415637. Per la prova non è necessario prenotare.