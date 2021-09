Stasera a Guastalla omaggio a Stevie Wonder. Sabato la Festa dello Sport e del Volontariato

ADV





Prendete una bella voce calda e intrecciatela con le sonorità di un pianoforte; amalgamate il tutto con un groove di basso e una ritmica accattivante di batteria; per finire aggiungete un pizzico di brio di un sax. Ecco a voi la ricetta dei Natural formazione che, prendendo spunto per il nome dal celebre album live di Stevie Wonder “Natural Wonder”, omaggia i grandi interpreti del jazz e della musica soul, da Etta James a Stevie Wonder, per approdare ad artisti di musica leggera e swing del panorama italiano ed internazionale!

Il gruppo è composto da: Barbara Faietti – voce, Manuel Odescalchi – piano & hammond, Federico Scaravelli – basso, Luca Carpi – batteria, Mirko Pratissoli – sax, Paolo Moscatelli – tromba e Gabriele Busi – percussioni.

Il concerto è a ingresso gratuito; è consigliata tuttavia la prenotazione dei posti a sedere, contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla ai seguenti recapiti: 0522.839761/ 756; ufficiocultura@comune.guastalla.re.it. E’ necessario mostrare il Green Pass.

Sabato 11 settembre dalle ore 16.00 ritorna nel centro storico guastallese la Festa dello Sport e del Volontariato – 6° Edizione

Torna dunque la giornata che celebra l’associazionismo guastallese. Il centro storico di Guastalla si trasforma in una grande palestra a cielo aperto dove si esibiscono diverse società sportive, rappresentando differenti discipline, alle quali si affiancano le attività presentate dalle associazioni di volontariato. Preziose risorse sociali e sportive che si ritrovano in una grande festa al fine di coinvolgere le famiglie e avvicinare bambini ragazzi allo sport, alla salute e al benessere sociale.

L’Evento è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Guastalla con la partecipazione delle associazioni di volontariato e le società sportive di Guastalla.