Numerose modifiche alla viabilità a Fiorano modenese

Per lavori di asfaltatura stradale, è prevista la chiusura stradale – con divieto di transito e di sosta – in via della Vittoria. La stessa disposizione vale per la strada di collegamento tra questa via e via Andrea Doria e per il collegamento via Gramsci con via Braida, eccetto residenti, persone dirette al Municipio, Teatro Astoria e Biblioteca BLA. Infine, istituito restringimento in via La Marmora. Queste disposizioni varranno fino a venerdì 17 settembre.

A seguire, dalle ore 7.00 del 10 settembre alle ore 20.00 del 10 ottobre, restringimento stradale in via Machiavelli e in via Poliziano, con senso unico alternato, per rinnovo rete idrica.

Tali lavori di rinnovo, porteranno alla chiusura di un tratto di via dell’Elettronica; alla chiusura di via Antica Cava (eccetto residenti, soccorsi e veicoli diretti alle ditte in attività); al divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità della rotatoria di via Crociale e via Cameazzo. Questo nelle giornate del 14 e del 15 settembre.

Altro restringimento stradale, con senso unico alternato, in via Stazione nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00, giorni che intercorrono dal 20 al 24 settembre.

Tali divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale, ben visibile anche nelle ore serali e notturne.