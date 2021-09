Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 10 settembre

ADV





Inizialmente sereno, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest, in prevalenza medio-alta, senza fenomeni significativi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Minime comprese tra 15 e 18 gradi, con valori leggermente inferiori nelle aree extraurbane; massime tra 25 e 27 gradi lungo la costa e intorno a 29/30 gradi nell’entroterra. Venti deboli variabili al mattino, tendenti dal pomeriggio a provenire tra est e sud-est e a rinforzare leggermente. Mare poco mosso, tendente a mosso in serata al largo delle coste.

(Arpae)