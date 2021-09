“Topo” d’auto denunciato a Rubiera dai carabinieri

ADV





Pochi minuti, giusto il tempo di scendere dalla macchina ed entrare all’interno di un negozio per poi scoprire all’uscita della presenza all’interno dell’abitacolo della sua autovettura di uno sconosciuto che frugava furtivamente. La donna ha dapprima allertato il 112 e quindi decisa si è diretta verso l’auto con il ladruncolo che vistosi scoperto è uscito cercando di allontanarsi. Non ne ha avuto il tempo in quanto una pattuglia della stazione di Rubiera subito intervenuta è riuscita a bloccarlo. Con l’accusa di tentato furto i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 57enne residente a Rubiera, noto ai militari del paese anche per i suoi precedenti specifici.

I fatti risalgono all’altra sera quando poco dopo le 20.30 la vittima, una 31enne di Modena, si è recata a Rubiera lasciando l’autovettura parcheggiata e con la portiera non chiusa a chiave nelle vicinanze di un negozio dove si era recata. Poco dopo aveva modo di notare che uno sconosciuto si era introdotto furtivamente all’interno dell’abitacolo della sua autovettura. Dopo aver allertato il 112 si dirigeva con coraggio verso l’autovettura per bloccare il ladro che a quel punto vistosi scoperto usciva dall’autovettura non riuscendo a dileguarsi per l’immediato intervento dei carabinieri. L’uomo è stato denunciato alla Procura reggiana per tentato furto aggravato.