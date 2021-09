Domani a Reggio festa dell’Auser e martedì 14 settembre un pomeriggio alla scoperta della vendemmia

ADV





Domani, sabato 11 settembre, Auser vi aspetta con la tradizionale Festa di Via Compagnoni. Dalle ore 16.30, presso il parco L’Acacia Rosa, l’associazione – in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Acer, Fondazione Famiglia Sarzi e Circolo Arci Fenulli – organizza un pomeriggio di musica, burattini, divertimento e buon cibo.

Dopo i saluti della autorità (interverranno Lanfranco De Franco per il Comune di Reggio Emilia, Marco Corradi per Acer e Carla Iori per Auser), la festa entrerà nel vivo con danze, musica, spettacoli e stand gastronomico. Il ricavato dell’iniziativa verrà gestito da Auser per attività di accompagnamento e Filo d’Argento.

Per l’accesso alla festa è obbligatorio essere in possesso del green pass.

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE: POMERIGGIO ALLA SCOPERTA DELLA VENDEMMIA

Riparte la rassegna “Dal Basilico al Vino”, firmata Auser, Spi Cgil, Federconsumatori e Ancescao.

Martedì prossimo, 14 settembre, l’appuntamento in programma è da non perdere: dalle ore 15.45, presso il Centro sociale Il Quaresimo, passeggeremo lungo il vigneto in compagnia di Ugo Pellini (esperto botanico), Lucia Lusenti (Federconsumatori) e osserveremo la vendemmia. Al termine sarà offerto un aperitivo. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri che Auser, Spi Cgil, Federconsumatori e Ancescao stanno dedicando all’ambiente. Per prenotazioni, è necessario chiamare lo 0522 300132 (lun.-ven. 9-13).

Per partecipare è necessario essere in possesso del green pass.