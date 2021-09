ADV





L’Amministrazione comunale informa che la città di Carpi aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità”, la cui ventesima edizione è prevista dal 16 al 22 settembre. In particolare, con il motto “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!”, l’adesione si concretizza attraverso le iniziative della campagna “Sei sicuro?” Questo il programma completo organizzato dal Comune:

Giovedì 16 settembre ore 7.30-9.30 Giretto d’Italia promosso da Legambiente. Monitoraggio degli spostamenti casa-lavoro sulle vie S. Giacomo, Nuova Ponente, Fanti e Cavallotti.

ore 7.45 Competizione Simbolica da casa al Municipio di Carpi. Dimostreremo che spostarsi in modo sostenibile è possibile e veloce organizzato dal Servizio Mobilità del Comune di Carpi.

ore 7.45 Gazebo #SEISICURO? informativo/divulgativo davanti al Municipio di Carpi. Distribuzione del materiale della campagna #SEISICURO? da parte della Polizia Locale.

ore 8.00 – 22.00 Eventi in via Matteotti, adesione al Car Free Day promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e Commissione Europea. La strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 23 nel tratto tra piazzale Re Astolfo e via Mazzini.

Venerdì 17 settembre – ore 17.30 Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione Carpi. Partenza dal Municipio.

Sabato 18 settembre – ore 10.00 e ore 16.00 Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione di Carpi. Partenza dal Municipio.

Domenica 19 settembre – ore 16.00 Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione di Carpi. Partenza dal Municipio.

Mercoledì 22 settembre – ore 12.15 Giro inaugurale della nuova rete ciclabile. Conclusione della Settimana Europea della Mobilità partendo dal parcheggio dell’Autostazione di via Peruzzi organizzato dal Comune di Carpi.

ore 12.15 Gazebo #SEISICURO? in Via Peruzzi.

All’uscita da scuola sarà distribuito agli studenti materiale informativo promosso da Politiche Giovanili del Comune di Carpi e Polizia Locale.

Informazioni e aggiornamenti sul sito istituzionale www.carpidiem.it