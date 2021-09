Orari della biblioteca di Vignola

ADV





La Biblioteca comunale Francesco Selmi di Vignola, nelle sue due sedi Auris e Villa Trenti, osserverà l’orario estivo fino a sabato 25 settembre. Secondo una prima programmazione, l’orario estivo avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 12 settembre. La necessità di monitorare in via cautelativa l’andamento della pandemia anche dopo la riapertura delle scuole ha motivato la decisione della proroga.

Fino al 25 settembre ecco, quindi, l’orario in vigore:

sede Auris

lunedì 13.30/18.30

martedì 9.00 /13.30

mercoledì 8.30 – 13.30

giovedì 9.00 /13.00 – 14.00/18.30

venerdì 8.30 – 13.30

sede Villa Trenti

lunedì 9.00 /13.00 -14.00/18.00

martedì 9.00 /13.00 -14.00/18.00

mercoledì 9.00 /13.00

giovedì 9.00 /13.00 – 14.00/18.00

venerdì 9.00 /13.00