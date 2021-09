Rubiera: Nel pacchetto di sigarette nascondeva le dosi di cocaina pronte allo spaccio, pusher in erba arrestato

ADV





Nonostante la giovane l’età ha evidenziato la scaltrezza e disinvoltura degna del più navigato pusher! Occultava le dosi di droga già confezionate all’interno di un pacchetto di sigarette mentre nella sua camera da letto in appositi contenitori di plastica occultava una settantina di grammi di sostanza da taglio. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Rubiera hanno arrestato un 17enne residente in provincia di Reggio Emilia che al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Al giovane i militari hanno quindi sequestrato le 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 6 grammi e la sostanza da taglio. a uno studente 17enne reggiano.

E’ successo ieri pomeriggio quando una pattuglia dei carabinieri di Rubiera all’altezza del capolinea degli autobus di quel centro procedevano al controllo del 17enne fermato in sella a una bicicletta. Terminate le procedure di identificazione del 17enne, peraltro per precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, i militari di Rubiera approfondivano i controlli trovando in disponibilità del minorenne 16 dosi di cocaina già confezionate e pronte alo spaccio che il giovane occultava all’interno di un pacchetto di sigarette riposto nella tasca dei pantaloni. Il giovane veniva quindi condotto in caserma e poi presso la sua abitazione dove, alla presenza della madre, informata di quanto accertato, i militari davano corso a una perquisizione domiciliare rinvenendo nella cameretta del 17enne alcuni contenitori di plastica risultati contenere nel complessivo una settantina di grammi di sostanza da taglio. Il minore, a cui i carabinieri di Rubiera procedevano a sequestragli quanto illecitamente detenuto, veniva quindi arrestato e condotto al Centro di Prima Accoglienza per minori di Bologna a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.