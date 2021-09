Ausl Modena: libero accesso ai Punti vaccinali provinciali per il personale scolastico

ADV





Libero accesso per il personale scolastico presso i Punti unici vaccinali (Puv) di tutta la provincia di Modena. Così come già avvenuto per i ragazzi di 12-19 anni, anche per il personale docente e non docente impegnato negli istituti di tutta la provincia di Modena sarà possibile accedere per la vaccinazione in qualsiasi momento, sempre consultando gli orari di apertura sul sito Ausl (tutti costantemente aggiornati alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso).

L’obiettivo è tenere uno spazio sempre aperto, anche per quegli insegnanti che dovessero giungere in tempi successivi all’avvio dell’anno scolastico, oltre a offrire l’esperienza dei medici presenti nei Puv per informare e chiarire i dubbi di chi è esitante.

Ciò anche alla luce degli ottimi risultati conseguiti con la vaccinazione degli studenti, aumentate in poche settimane fino a raggiungere quasi il 65% dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni entrati nel ciclo vaccinale e il 77% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Solo due mesi fa queste fasce (dati al 15 luglio) erano infatti rispettivamente al 36,1% e al 55,4%.

Il personale scolastico, a prescindere dal fatto che sia assistito o meno da un medico di medicina generale in provincia di Modena, (cioè indipendentemente dal fatto che abbiano il medico di famiglia in provincia), potrà essere vaccinato presentandosi direttamente presso uno dei Punti Vaccinali dell’Ausl consegnando la modulistica (scaricabile su www.ausl.mo.it/vaccino-covid-personale-scolastico)

Continuano inoltre, anche le prossime settimane le giornate vaccinali dedicate in accesso libero (cioè senza prenotazione) e senza distinzioni di età (a partire dai 12 anni compiuti) nei Punti vaccinali della provincia di Modena, che prevedono la somministrazione di vaccino a mRNA (Moderna o Pfizer). Le date vengono costantemente aggiornate sul sito Ausl.

L’obiettivo è sempre quello di ampliare ulteriormente le possibilità a disposizione dei cittadini modenesi per aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid e aumentare così la copertura della popolazione.

I prossimi appuntamenti:

Lunedì 13 settembre

Puv di Modena, dalle 9 alle 17

Puv di Carpi, dalle 8 alle 19

Puv di San Felice sul Panaro, dalle 10 alle 14

Martedì 14 settembre

Puv di San Felice sul Panaro, dalle 10 alle 14

Puv di Pavullo, dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì 15 settembre

Puv di San Felice sul Panaro, dalle 11 alle 15

Puv di Mirandola, dalle 12 alle 15

Giovedì 16 settembre

Puv di Modena, dalle 9 alle 17

Puv di Castelfranco Emilia, dalle 8.30 alle 13.30

Puv di Carpi, dalle 8 alle 19

Puv di Mirandola, dalle 13 alle 16

Puv di Vignola, dalle 8.30 alle 11

Venerdì 17 settembre

Puv di Modena, dalle 9 alle 17

Puv di Castelfranco Emilia, dalle 8.30 alle 13.30

Puv di Carpi, dalle 8 alle 19

Puv di Mirandola, dalle 11 alle 15

Puv di Vignola, dalle 8.30 alle 12

Sabato 18 settembre

Puv di San Felice sul Panaro, dalle 10 alle 14

Domenica 19 settembre

Puv di Vignola, dalle 14 alle 18

Il giorno della vaccinazione è necessario presentarsi al Punto vaccinale prescelto con i documenti e la modulistica necessaria scaricabile alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-modulistica-mrna

Il calendario dei giorni e degli orari in cui è possibile l’accesso diretto presso ciascun punto vaccinale è disponibile anche all’indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso.