Modena, per sfuggire ai carabinieri li colpisce con pugni e calci: arrestato

ADV





Ieri notte i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 33enne tunisino, senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio, l’uomo è stato notato dai militari con atteggiamento sospetto nella zona di via Zanasi.

Non appena notati i militari, lo straniero si è dato ad a precipitosa fuga venendo tuttavia bloccato. Al fine di scappare, l’uomo ha colpito con pugni e calci i militari intervenuti, cagionandogli lievi lesioni. Il giovane è stato così immobilizzato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiali e lesioni personali aggravate. Questa mattina è stato condotto alla Direttissima.