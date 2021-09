Ausl IRCCS Reggio Emilia ha predisposto un modulo on line per segnalare criticità nell’ottenimento del Green Pass

Ausl IRCCS Reggio Emilia ha predisposto un modulo on line per segnalare...

ADV





E’ stato predisposto dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia un modulo on line per chi si è vaccinato e riscontra problemi nell’ottenimento del Green Pass. Consentirà, nel pieno rispetto della privacy, di segnalare le criticità riscontrate. L’Azienda USL ha messo a disposizione un pool di operatori che provvederanno il prima possibile alla gestione del caso, si precisa però che alla compilazione non conseguirà immediata ricezione del Green Pass, quest’ultimo infatti sarà successivamente emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Il modulo appositamente predisposto si può agevolmente trovare sul sito internet Ausl al link: https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=GREENPASS

Si ricorda, inoltre, che è disponibile dal mese di agosto un modulo on line per i cittadini italiani vaccinati all’estero oppure che sono guariti dal Covid 19 in uno stato estero. Essi possono rivolgersi all’Ausl per regolarizzare la propria posizione ai fini dell’ottenimento del Green Pass da parte del Ministero della Salute. La procedura può essere svolta on line, consultando la pagina del sito web aziendale nella quale trovare le informazioni utili insieme al link per inviare i propri dati e documenti nel rispetto della privacy: https://www.ausl.re.it/emissione-certificazione-verde-covid-19-cittadini-italiani-vaccinati-allestero-%E2%80%93-guariti-all%E2%80%99estero

Tutte le informazioni sul Green Pass sono raccolte nella sezione dedicata del sito dell’Azienda USL al link:

https://www.ausl.re.it/comunicazione/news/certificazione-verde-covid-19-green-pass