Open day a Sassuolo per il nuovo corso per tecnico ceramico di ITS Maker. Appuntamento sabato 18 settembre al Volta

Open day a Sassuolo per il nuovo corso per tecnico ceramico di...

ADV





E’ ai nastri di partenza, ma c’è ancora spazio per le iscrizioni, il corso per ‘Tecnico per la gestione di processi e impianti ceramici’ promosso da Its Maker col supporto di Confindustria Ceramica, Acimac e Federchimica Ceramicolor e con l’Istituto Volta di Sassuolo. Si tratta del primo corso per la ceramica degli Its (Istituti Tecnici Superiori) d’Italia e per saperne di più il corso avrà un prologo nell’Open Day di sabato 18 settembre, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’istituto A. Volta, piazza Falcone e Borsellino 5 a Sassuolo, quando verrà presentato il piano di studi e delle attività formative. Le iscrizioni terminano il 13 ottobre e tutte le informazioni si trovano sul sito www.itsmaker.it.

I corsi realizzati dagli Its sono di formazione biennale post diploma non universitaria, progettati da fondazioni dedicate e rispondono ai fabbisogni di innovazione e specializzazione delle imprese.

Il corso per ‘Tecnico per la gestione di processi e impianti ceramici’ è, come gli altri corsi Its, biennale con 1.000 ore di formazione tra attività in aula, laboratori, project work e, per il 40% delle ore, di stage in azienda.

Fondazione Its Maker è la più grande in regione, realizza 13 corsi (tre dei quali in partenza quest’anno, tra cui quello dedicato alla ceramica). Nel 2021 sono stati 222 i diplomati che hanno concluso il percorso a fine luglio. Ebbene oltre il 90% ha già trovato lavoro.