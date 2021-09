ADV





Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18 a Pavullo nel Frignano, in via Giardini, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo e il mezzo si è capovolto al centro della carreggiata.

Alla guida una signora di 74 anni che è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata all’ospedale di Baggiovara in codice 2. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano per gli accertamenti.