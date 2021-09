Calcio: Serie A, Sassuolo-Torino 0-1

ADV





Si è aperta con la sfida tra Sassuolo e Torino la quarta giornata del campionato di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Torino, la prima in trasferta. Al ‘Mapei Stadium’, la squadra di Juric piega il Sassuolo con un 1-0 firmato da Pjaca nel finale che sta addirittura stretto agli ospiti. Una sfida giocata sin da subito su ritmi altissimi.

Il Torino festeggia, il Sassuolo resta a quota 4 punti.

IL TABELLINO

Sassuolo-Torino 0-1

Marcatori: 83′ Pjaca (T)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (65′ Traore); Frattesi (74′ Harroui), Lopez; Berardi, Djuricic (86′ Defrel), Boga (65′ Kyriakopoulos); Raspadori (65′ Scamacca).

A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Magnanelli, Henrique.

All. Alessio Dionisi

TORINO: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo (77′ Vojvoda), Lukic, Pobega (77′ Mandragora), Aina (52′ Ansaldi), Praet (65′ Linetty), Sanabria, Brekalo (77′ Pjaca).

A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Rincon, Buongiorno, Baselli, Warming.

All. Ivan Juric

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Preti – Berti

Quarto Ufficiale: Cosso

VAR: Marini – Giua

Note: ammoniti Bremer (T), Aina (T), Rodriguez (T), Djidji (T)