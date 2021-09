Oltre mezzo chilo di cocaina e 10.500 euro in contanti: due cittadini marocchini in manette a Bologna

ADV





A seguito di alcune segnalazioni di cittadini residenti del quartiere Bolognina in merito allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi personale della locale Squadra Mobile ha effettuato un’articolata attività di osservazione che ha consentito di individuare e sottoporre a controllo un cittadino nordafricano, successivamente identificato per M.I. di anni 29, notato in atteggiamenti sospetti nei pressi del parco pubblico “Giardino donatori di sangue” di via Fioravanti verde unitamente ad un connazionale, poi identificato in D.M. di anni 43.

Gli operatori di polizia, individuato l’appartamento in uso ai due uomini nella stessa via Fioravanti, ritenuto base per l’attività di spaccio di droga, hanno dato corso ad una perquisizione che ha consentito di rinvenire oltre 520 grammi di cocaina, materiale per la pesatura ed il confezionamento in dosi e la somma di 10.500 euro in contanti, ritenuta profitto dell’attività illecita. In ragione dei prezzi di mercato la sostanza sequestrata, ritenuta destinata alla rivendita in zona, avrebbe consentito un ricavo di oltre 40.000 euro.

Arrestati nella flagranza del reato, i due cittadini marocchini, entrambi già gravati di precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati tradotti alla locale Casa circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.