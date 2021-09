Baiso, la galleria Casa Poggioli chiusa per sei notti

ADV





Dalla prossima settimana la galleria Casa Poggioli della SP486R, a Lugo di Baiso, sarà chiusa al transito per sei notti per consentire una serie di indagini diagnostiche propedeutiche a lavori di manutenzione, relativi ad un primo stanziamento da 550.000 euro, che si prevede di realizzare nel corso del prossimo anno. Le chiusure verranno effettuate – a partire dalle 19 fino alle 5.30 del giorno successivo – mercoledì 22, giovedì 23, lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, dunque in giornate ed in orari in grado di limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

Numerose e complesse le operazioni che verranno effettuate a galleria chiusa per indagare lo stato della struttura. In prima battuta verranno rimosse le lamiere presenti in alcuni punti, per valutare lo stato di conservazione della parte retrostante, dopo di che si procederà con la pulitura dell’intera canna – ovvero tutte le pareti della galleria – previo spegnimento dell’illuminazione. La pulizia avverrà nella notte tra il 27 ed il 28 di settembre, utilizzando un detergente biodegradabile e almeno due autocarri speciali delle Seven service, macchine che permetteranno l’idrolavaggio della volta ed il rotolavaggio delle pareti laterali, con contestuale raccolta delle acque, ad una pressione pari a 60 bar . Questo consentirà di rimuovere la polvere e lo smog depositatasi nel tempo, che impedirebbero una lettura corretta da parte degli strumenti utilizzati per le indagini che si svolgeranno nelle notti successive. Dopo la pulizia, verranno infatti eseguite prove con georadar, prove SonReb (SonicRebound, un metodo di indagine con ultrasuoni e sclerometro che consente di determinare la resistenza del calcestruzzo) e svariate prove sui materiali della calotta, ovvero la volta della galleria.

Tutta questa attività diagnostica è propedeutica alla manutenzione della galleria, per la quale la Provincia di Reggio Emilia ha destinato una prima tranche da 550.000 euro, nell’attesa di procedere ad un rinnovamento completo del manufatto.

Le deviazioni al traffico. Durante le ore di chiusura della galleria, il traffico verrà deviato – per i veicoli diretti verso l’Appennino (ponte Secchia-Cerrodolo) – con svolta a destra in via Cà Geto sulla Sp 33, proseguendo quindi per via Casa Poggioli, via Castagnola, via Debbiola, via Gavia e via Madreola per poi tornare sulla Sp 486R in località ponte Secchia.

Stesso percorso, ovviamente in senso inverso, per i veicoli diretti verso la pianura (Castellarano-Casalgrande), che saranno indirizzati verso sinistra in via Mandreola, poi via Gavia, via Debbiola, via Castagnola e via Case Poggioli per poi tornare sulla Sp 486R.