Calcio: Serie A, Inter-Bologna 6-1

A San Siro dominio totale dell’Inter che batte il Bologna 6 a 1 portandosi per il momento in vetta alla classifica nell’anticipo della quarta giornata di Serie A e si regala in grande stile la diciottesima vittoria interna consecutiva: padroni di casa in vantaggio dopo appena 6 minuti con Lautaro. Alla mezz’ora raddoppia Skriniar e poi al 34mo Barella. Nella ripresa Vecino e doppietta di Dzeko.

Gol della bandiera per il Bologna di Theate. Da segnalare l’infortunio al bacino per Correa, uscito alla mezz’ora.

TABELLINO

INTER-BOLOGNA 6-1

INTER (3-5-2) Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Dumfries Barella Brozovic Vecino Dimarco Lautaro Correa. A disp. Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, D’Ambrosio, Darmian, Satriano All.Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. A disp. Bardi, Binks, Soumaro, Theate, Orsolini, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey, Barrow. All.Mihajlovic

Reti: 6′ Martinez, 31′ Skriniar, 34′ Barella, 55′ Vecino, 63′ 68′ Dzeko, 87′ Theate

ARBITRO: Ayroldi.