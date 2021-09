Reggiolo, abbandona rifiuti nel fossato: operaio sanzionato dai carabinieri forestali

ADV





Nell’ambito dei controlli intensificati a seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati nei pressi dei fossi posti ai lati delle arterie stradali della basa reggiana, i carabinieri forestali della stazione di Gualtieri hanno sanzionato un operaio. Si tratta di un 50enne reggiano originario del modenese ed abitante a Reggiolo, contravvenzionato con una sanzione amministrativa di 600 euro per abbandono di rifiuti.

Nello specifico i carabinieri forestali, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza del territorio, mentre percorrevano la SP 2 denominata in quel tratto via Cattanea in direzione nord, in comune di Reggiolo, sorprendevano in flagranza un uomo che alla guida di uno scooter, percorrendo la stessa strada in direzione opposta, gettava un cartone, delle dimensioni di circa 70cm x 40 cm x 20 cm, all’interno di un fosso, parallelo alla carreggiata. I militari forestali gualtieresi tornavano indietro recuperando il cartone risultato contenere rifiuti costituiti da pannolini da bambino usati, rifiuti organici, bottiglie di plastica e vestiti da bambino. L’uomo a sua volta immediatamente fermato sul posto ed identificato veniva quindi sanzionato con una multa da 600 euro per abbandono di rifiuti.