45 Scuole della Provincia di Reggio partecipano al Web Contest CIAL per Generazione Alpha

ADV





Ben 45 scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Reggio Emilia partecipano al contest ALU Experience promosso da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in collaborazione con IREN, l’azienda che sul territorio si occupa di gestire i rifiuti urbani e la raccolta differenziata.

Un appassionante gioco online a cui si accede tramite il sito www.generazionealpha.it realizzato da CIAL con il supporto di La Fabbrica, agenzia attiva da oltre 35 anni e leader nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa. Estesa anche ad altre 9 Province, l’iniziativa coinvolge complessivamente 550 istituti scolastici.

E così, da oggi fino al 15 dicembre, saranno davvero tanti i giovanissimi studenti che – guidati dai loro insegnanti – si sfideranno nel superare alcune ‘escape room’ e nel risolvere quesiti dai risvolti decisamente ‘green’ studiando e mettendo a frutto il materiale a disposizione sul portale e riguardante la raccolta differenziata e il riciclo dell’alluminio. Contest e portale nascono infatti con l’obiettivo di stimolare le buone pratiche ambientali e di guidare i ragazzi lungo un percorso di Educazione Civica, originale e divertente, teso anche a valorizzare i principi dell’Agenda 2030 dell’ONU (a cominciare dal Global Goal numero 12 ‘Consumo e produzione responsabili’).

La fascia d’età di riferimento è quella dei 6-13enni, ovvero la ‘nuovissima’ generazione Alpha che, nata dopo il 2008, ha grande confidenza con web, tablet e smartphone. Ad aiutare gli studenti ad orientarsi nel contest sono stati chiamati tre giovani ambassador che, attraverso frizzanti video-pillole illustrano il progetto e le semplici regole di partecipazione.

“Non è solo un gioco: riuscire a sensibilizzare le nuove generazioni sui grandi temi connessi alla necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e di un utilizzo consapevole delle risorse significa contribuire a far crescere negli adulti di domani i valori ormai inderogabili del rispetto dell’ambiente.” dichiara Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale CIAL.

Onore al merito – Come per ogni concorso che si rispetti, sono previsti anche premi per primi classificati. Alle scuole vincitrici di ogni Provincia verrà infatti consegnato un voucher da spendere per l’acquisto di materiale ludico/didattico.