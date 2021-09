“Caffè con l’Autore”, sabato 25 settembre in Drogheria Roteglia a Sassuolo

Sabato 25 settembre la Drogheria Roteglia, all’interno della rassegna Caffè con l’Autore – in collaborazione con Mondadori Sassuolo, con il Patrocinio del Comune di Sassuolo e della Proloco – ospiterà Gianbattista Rigoni Stern.

Gianbattista, agronomo figlio del grande scrittore Mario Rigoni Stern, da oltre 10 anni porta avanti un progetto di pace dedicato alla popolazione di Srebrenica, nella Bosnia orientale, teatro di un terribile genocidio nel luglio del 1995. Dopo aver scoperto che la felce aquilina impediva all’agropastorizia del luogo di ripartire, Rigoni Stern inizia la sua battaglia personale per condurre sul posto i capi della razza Rendena, con viaggi, lezioni, costruzione di stalle, oltre ad istruire veterinari e parlare con le persone.

Nel libro “Ti ho sconfitto felce aquilina”, racconta tutto questo: la transumanza per la pace e la cooperazione internazionale. Un disegno di speranza, per non dimenticare.

Sabato 25 settembre, ore 17:00, cortile interno della Drogheria Roteglia (in caso di pioggia l’incontro si svolgerà presso la Sala Biasin, in via Rocca 22, a Sassuolo).

Prenotazione obbligatoria al 3489052399 – Accesso consentito con Green Pass