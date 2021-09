Lavori in vista della nuova TAC all’Ospedale di Vignola

Da domani, martedì 21 settembre, al via l’installazione del macchinario provvisorio, che garantirà un progressivo miglioramento della qualità della diagnostica per immagini: dalle 11 alle 15 l’accesso all’ospedale per visite ed esami è consentito dall’ingresso pedonale laterale

Prendono il via i lavori che porteranno l’Ospedale di Vignola a dotarsi di un nuovo macchinario per la tomografia computerizzata (TC, o TAC), per un incremento progressivo del livello qualitativo dell’offerta di diagnostica per immagini.

Domani, martedì 21 settembre, è prevista l’installazione della TAC provvisoria, in vista dell’arrivo del nuovo macchinario, in programma per i primi mesi del 2022.

Per consentire l’effettuazione delle operazioni di installazione della TAC provvisoria, dalle 11 alle 15 di domani non sarà possibile accedere all’ospedale dall’ingresso principale: per accedere a visite ed esami dovrà essere utilizzato l’ingresso pedonale laterale. Fino a sabato 25 settembre alcuni stalli del parcheggio pubblico, inoltre, saranno occupati dal mezzo pesante che trasporterà il macchinario.

“Siamo consapevoli – sottolinea Federica Casoni, responsabile della Direzione sanitaria dell’Ospedale di Vignola – che queste operazioni potrebbero arrecare eventuali disagi temporanei agli utenti, e di questo ci scusiamo anticipatamente, ma sono fondamentali perché consentiranno un sensibile miglioramento della qualità dell’offerta di diagnostica per immagini. Un miglioramento che sarà visibile già con la TAC provvisoria, in quanto il macchinario offre performance più elevate di quello attuale ed è simile per caratteristiche tecniche a quello nuovo che sarà disponibile all’inizio del 2022. Tra pochi giorni inizierà la formazione degli operatori per l’utilizzo del nuovo macchinario, mentre tra circa un mese prenderanno il via i lavori per adeguare i locali in cui verrà collocata la nuova TAC: un calendario fitto per un intervento che farà crescere l’offerta dell’Ospedale di Vignola, a vantaggio dei cittadini del territorio. Ringrazio infine l’amministrazione comunale di Vignola per aver messo a disposizione gli spazi in cui stazionerà il camion che trasporterà la TAC provvisoria”.