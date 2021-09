Guidava senza patente: 32enne recidivo nei guai a Guastalla

ADV





Fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, impegnati nei controlli su strada finalizzati ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza, ha riferito di non aver al seguito la patente lasciando intendere di averla dimenticata a casa. Gli approfondimenti dei controlli eseguiti dai carabinieri, hanno invece rilevato che l’uomo non aveva con se il documento di guida in quanto gli era stato revocato. Ma non è tutto: a suo carico risultavano plurime denunce per analogo reato operate negli ultimi anni. Per questi motivi con l’accusa di guida con patente revocata, aggravata dalla recidiva, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 32enne abitante a Guastalla.

È successo l’altra mattina quando una pattuglia del nucleo radiomobile di Guastalla, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha intimato l’alt a un’autovettura procedendo ai controlli rituali sulla regolarità dei documenti di guida e circolazione. Nella circostanza l’uomo non esibiva la patente lasciando intendere di averla scordata a casa. I controlli eseguiti in banca dati rilevavano che il conducente, già gravato da plurimi precedenti di polizia specifici, non aveva con se la patente di guida in quanto gli era stata revocata. Il 32enne veniva quindi condotto nella caserma di via Allende dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla procedevano a denunciarlo alla Procura reggiana.