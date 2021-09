Incendio in un appartamento a Scandiano, condominio evacuato

ADV





Oggi poco prima delle ore 13.30, per cause riconducibili ad un malfunzionamento della cucina, si è sviluppato un incendio nell’appartamento locato da un 44enne operaio marocchino e condiviso con la moglie connazionale 41enne e due figli minori. Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco, fortunatamente non hanno interessato gli altri appartamenti del condominio che tuttavia, a titolo precauzionale, è stato fatto evacuare dai carabinieri di Scandiano, inizialmente sul posto per prestare i primi soccorsi.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento in questione è stato dichiarato comunque agibile. I danni, non particolarmente rilevanti, sono in corso di quantificazione. Nella circostanza il personale sanitario intervenuto ha prestato soccorso al solo 44enne che, per il fumo inalato è stato trasportato presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertamenti, non e in pericolo di vita.