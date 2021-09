Prosegue il ‘Piano asfalti’ a Fiorano Modenese

ADV





Prosegue nel Comune di Fiorano Modenese il rifacimento degli asfalti di alcuni tratti stradali particolarmente ammalorati.

In collaborazione con Hera sono già stati completati, tra luglio e agosto, i lavori per via Braida, via Ghiarola Nuova tra la rotatoria di via San Francesco e via Braida, via Mazzini, via Malatesta e laterale e via Gramsci. Sempre all’interno degli accordi presi con Hera, prima dell’inverno, sarà effettuata l’asfaltatura di porzioni di via San Francesco nel tratto tra la rotatoria con via Ghiarola Nuova e via della Vittoria.

Nella prima metà di settembre si sono inoltre conclusi i lavori di riqualificazione di via della Vittoria , in particolare il completamento e livellamento delle aiuole con terreno vegetale e il – rifacimento del tappeto in asfalto.

Altri lavori di asfaltatura sono in programma prima dell’inverno e riguardano il completamento di via Boccaccio, via Petrarca, via Leopardi, via Tasso, via Fanti, via Tassoni, via Nirano, via Cerreto (compresa la banchina) e via Ghiarella.

Entro fine anno potranno poi essere effettuati ulteriori interventi di asfaltatura compatibilmente con le risorse a disposizione, che ammontano ad oltre 600 mila euro, dando la precedenza ai tratti più ammalorati, in un’ottica di sempre maggiore sicurezza stradale.